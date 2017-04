Cade dalla scala mentre taglia una pianta, pensionato grave all'ospedale Cto

TORINO - Un pensionato di 69 anni residente a Rivara, comune di 2.700 abitanti del Canavese, è ricoverato in gravi condizioni con diverse fratture e un trauma toracico all’ospedale Cto in seguito a una caduta di diversi metri da una scala in cui era salito per tagliare una pianta pericolante vicino ad alcuni cavi elettrici. Dell’incidente si è accorto un vicino di casa che ha subito contattato il 118. Trasportato in elicottero al pronto soccorso, i medici che lo hanno preso in cura ne hanno riservato la diagnosi.

Sul posto, a Rivara, sono intervenuti i carabinieri di Castellamonte che sono al vaglio per stabilire la dinamica di quanto accaduto al sessantanovenne.