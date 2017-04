Vende acciughe come se fossero sardine, maxi multa per un banco di alimentari al mercato

NICHELINO - Per il titolare del banco di vendita di prodotti alimentari controllato dalla polizia municipale nel mercato settimanale di piazzale Aldo Moro a Nichelino sono senza dubbio le acciughe di provenienza spagnola più indigeste. Gli sono costate care infatti, diverse migliaia di euro la multa comminata dal personale dell’Asl, per frode in commercio per le irregolarità riscontrate sia da un punto di vista igienico sanitario relative alle condizioni di vendita della merce, sia per quanto riguarda l’etichettatura e la data di scadenza di alcuni prodotti.

Acciughe vendute come sardine

Facevamo riferimento alle acciughe spagnole perché il mercatale, è stato appurato con i controlli, le presentava e le vendeva come se invece fossero sardine italiane. Ma non solo: alcuni dolciumi, commercializzati imbustati, erano privi di etichetta con scadenza e la farina era venduta sfusa in violazione delle norme igienico sanitarie. Accertate le irregolarità, la polizia municipale ha proceduto con la denuncia e con la chiusura del banco. Il verbale potrebbe costare anche la sospensione della licenza di vendita all’ambulante.