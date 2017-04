Tragedia in autostrada, automobilista scende dell’auto e viene travolto: morto sul colpo

TORINO - Un terribile incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, sull’A4, all’altezza dello svincolo di Chivasso Centro. Un uomo di 71 anni è sceso dalla propria vettura con cui aveva appena avuto un incidente ed è stato investito e travolto da un’automobile in arrivo. Inutili i soccorsi, il 71enne è morto sul colpo.

La tragedia in autostrada

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era a bordo della sua Bmw X6 alla guida in direzione Milano quando si è scontrato con una Fiat Punto. Fermatosi per compilare i documenti della constatazione amichevole, l’uomo è stato travolto da un’altra auto, una Mercedes Classe C, non appena uscito dalla propria vettura. Pare che l’anziano fosse sceso dall’auto proprio per scattare le foto di rito, a seguito del primo impatto. L’esatta dinamica è al vaglio della polizia stradale: nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte altre persone, trasportate negli ospedali di Chivasso e Torino per le cure mediche. Inevitabili le lunghe code per permettere ai soccorritori e alla forze dell’ordine di svolgere il proprio lavoro ma, nonostante i disagi, l’autostrada non è stata chiusa.