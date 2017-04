Tragedia in corso Unione Sovietica: coinvolti una moto e un pedone, tre i morti

TORINO - Una serata tragica quella di ieri in corso Unione Sovietica, quasi all’altezza dell’incrocio con corso Sebastopoli. Tre le persone morte in un incidente avvenuto alle 19.50: un giovane senegalese che camminava a piedi, un motociclista di 34 anni e la passeggera che era dietro di lui sul mezzo a due ruote.

La motocicletta, una Yahama molto potente, ha travolto, sbalzato per oltre trenta metri e ucciso sul colpo il pedone. Morto sul colpo anche il trentaquattrenne. L’ultima a spirare è stata la passeggera, il cui cuore si è fermato quando i soccorsi sono arrivati sul posto senza che questi ultimi potessero fare qualcosa per salvarle la vita. Dopo aver investito il pedone, la motocicletta è caduta rovinosamente a terra ed è strisciata ancora per quasi 200 metri prima di fermarsi del tutto.

In corso Unione Sovietica sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipali che ora sono alla ricerca di testimoni per ricostruire una dinamica che può contare su pochi elementi per il momento. Uno potrebbe essere dato dal contagiri della motocicletta, rimasto inchiodato sui 13mila giri dopo l’incidente. Questo potrebbe essere sinonimo di elevata velocità, ma non c’è nulla di certo.

La moto dopo l'incidente in corso Unione Sovietica (© Ansa)