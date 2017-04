Polizia avvertita nel cuore della notte: «C'è un furto in atto in via Gorizia, intervenite»

TORINO - Sabato notte. Gli agenti della Squadra Volante ricevono la segnalazione di un furto in atto e intervengono in via Gorizia, angolo corso Sebastopoli. Quando gli agenti arrivano al negozio, il locale si presenta con la saracinesca alzata e la porta di accesso forzata. Gli operatori intravedono le sagome dei ladri all'interno, ma un minimo rumore fa si che gli intrusi scappino a gambe levate dal retro del negozio, sfruttando un'uscita secondaria.

L'inseguimento e l'arresto

I poliziotti si lanciano all'inseguimento e bloccano un soggetto in via Lesegno, proprio mentre provava a scavalcare la cancellata del cortile interno allo stabile: si tratta di un cittadino albanese del 1963, arrestato per il reato di furto aggravato. All'interno del locale la borsa con tre phon, tre piastre, quattro paia di forbici, due rasoi manuali, una crema capelli e l'ossigeno per tinta: insomma, tutto l'occorrente per un'acconciatura perfetta. Merce per il valore di 600 euro che, grazie all'intervento dei poliziotti, non verrà utilizzata dai criminali.

.