Inseguimento in piazza Vittorio Veneto, agenti bloccano 38enne ricercato da un anno

TORINO - Stazionavano con fare sospetto sulla discesa che porta ai Murazzi, ma quando hanno visto i poliziotti si sono scappati improvvisamente verso piazza Vittorio Veneto. Una fuga improvvisata quella tentata da tre cittadini stranieri, che però non ha colto di sorpresa gli agenti: uno di loro è stato raggiunto e fermato. Il motivo della corsa a gambe levate si è palesato poco dopo: nelle tasche dell'uomo, un 38enne, è stata ritrovata della sostanza stupefacente, motivo per cui lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà. A seguito degli accertamenti, è emerso che l'uomo fosse destinatario di un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Torino nel maggio 2016, circa un anno fa.