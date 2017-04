Giocattolo sospetto abbandonato in metro a Racconigi, scatta la procedura per allarme bomba

TORINO - Attimi di tensione questa mattina alla stazione «Racconigi» della metropolitana. Un giocattolo abbandonato, probabilmente una moto in una busta, ha fatto scattare le procedure per gli allarmi bomba e costretto gli artificieri a intervenire. Dopo la paura, il sollievo: il giocattolo, dopo esser stato rimosso, è stato preso in consegna dagli artificieri.

Terzo allarme in 24 ore

Un allarme dunque, il terzo in ventiquattro ore. Quel che è certo è che la tensione, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri in Russia, rimane massima. Nonostante l’episodio, i vagoni della metropolitana hanno continuato le loro corse senza alcun problema, evitando disservizi ai cittadini. Diverso quindi da quanto accaduto ieri alle stazioni Nizza e Spezia, dove la forzatura di una porta di sicurezza e un allarme antincendio avevano provocato l’interruzione del servizio per qualche minuto.