Più sport nelle scuole torinesi, i progetti della Giunta per favorire l'attività motoria

TORINO - La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore Roberto Finardi, ha approvato questa mattina, per l’anno scolastico in corso, la programmazione di lezioni integrative sportivo-didattiche destinate agli alunni delle scuole primarie e dell’intero ciclo delle secondarie di primo grado. Dagli insegnanti delle scuole è stata sottolineata la necessità di ampliare le possibilità di praticare attività sportive per gli alunni rimasti esclusi dalla progettualità offerta nell’ultimo anno scolastico e quindi sia dall’educazione al movimento, sia da attività ludico motorie.

Lezioni integrative e il progetto "Gioca per Sport"

L’Amministrazione comunale ha quindi accolto le istanze delle istituzioni scolastiche e propone cicli di lezioni integrative, attraverso l’offerta di un percorso sportivo specifico da svolgersi in orario curriculare a cura di istruttori abilitati. Due le diverse progettualità didattico-sportive, nella programmazione nella attività motoria, per livelli età e conseguente grado di sviluppo fisico: per le classi prime e seconde delle scuole elementari saranno organizzati percorsi di attività ludico-motoria, per le quinte che hanno aderito al progetto «Gioca per Sport- Avviamento allo Sport» invece saranno organizzati percorsi di avvicinamento alla disciplina dell’atletica leggera, con prove e gare finali sulle discipline della corsa, del lancio e del salto.

Più atletica leggera nelle scuole

In particolare per gli alunni delle quinte saranno organizzati percorsi di avvicinamento all’atletica leggera, quale attività trasversale a tutti gli sport, che può essere espressa spontaneamente attraverso moduli di apprendimento basati sul correre, saltare e lanciare, senza l’interferenza di elementi tecnici legati a strumenti sportivi o a strategie di squadra. Come negli passati verrà organizzata la festa finale dei progetti «Gioca per Sport» e «A Scuola per Sport» all’interno dello stadio «Primo Nebiolo» e nei viali di Parco Ruffini. Sarà un momento di verifica delle attività svolte e di sperimentazione di altri sport, con percorsi di prova oltre che occasione di svolgimento di gare con premiazioni.