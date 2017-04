GruVillage 2017: concerto di Nek l'11 luglio 

TORINO - Continua la lista dei grandi nomi per la rassegna estiva del GruVillage: martedì 11 luglio sul palco del festival arriva Nek con il suo «Unici in tour». Si preannuncia come un appuntamento imperdibile in cui il cantante italiano porterà in scena i successi storici che lo hanno reso famoso, mixati con le nuove hit tratte dall'album "Undici", da cui il tour prende il nome. L'artista sarà accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi alla chitarra, tastiere e programmazioni, Luciano Galloni alla batteria, Chicco Gussoni alla chitarra e Lorenzo Poli al basso.

Venticinque anni di successi

Sono passati 20 anni da quanto "Laura non c'è" impazzava nelle radio e Filippo Neviali, conosciuto al grande pubblico come Nek, faceva il suo debutto nel mercato latino. L'ultimo tassello che si aggiunge a una collezione di successi invidiabile è"Undici", pubblicato lo scorso autunno. L’album, entrato subito ai vertici delle classifiche (certificato ORO per le vendite), è il 13° disco di inediti dell’Artista e contiene l’ultimo singolo "Differente», tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, e le due hit degli scorsi mesi «Uno di questi giorni» e «Unici». Non solo: il cantante modenese ha appena pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo «Unicos» (versione in spagnolo di «Unici») che anticipa la pubblicazione dell’album nei Paesi Latini, prevista per giugno 2017.

Biglietti per Nek a Torino

Le prevendite del concerto di Nek al GruVillage per la data dell'11 luglio apriranno su TicketOne il 5 aprile. Il biglietto avrà il prezzo di 15 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto presso la biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni), tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Le casse del GruVillage invece saranno aperte solo durante i giorni di apertura del festival.