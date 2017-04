Precipita nel vuoto mentre fa parkour sul tetto dell’ex fabbrica, 16enne grave al Cto

CHIERI - E’ precipitato da un’altezza di una decina di metri sfondando una vetrata e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto. Stava facendo molto probabilmente parkour il ragazzo di 16 anni, residente a Moncalieri, che nel tardo pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente a Chieri tra l’ex fabbrica tessile Tabasso e la biblioteca, non distante dal centro cittadino. Sui tetti dei palazzi non era solo, con lui c’era un amico e tra un’acrobazia, un salto, una scalata e un’arrampicata, fatte per superare qualsiasi genere di ostacolo, il sedicenne avrebbe mancato una presa cadendo rovinosamente.

In ospedale in codice rosso

Quando il giovane è precipitato al suolo l’amico ha immediatamente chiamato i soccorsi. In piazza Vittorio Emanuele II sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri. Dopo aver forzato la porta della struttura, gli operatori della Croce Rossa lo hanno portato all’esterno dove un elicottero lo aspettava per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino in codice rosso. Ha riportato una frattura alla caviglia e un trauma all’anca e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.