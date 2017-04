Nuove banconote in circolazione, i 50 euro cambiano volto

TORINO - Inizia a circolare in questi giorni la nuovissima banconota da 50 euro. Con oltre 9 miliardi di pezzi, il taglio da cinquanta pare essere il più diffuso e utilizzato; si pensi che rappresenta, da solo, il 46% di tutte le banconote in euro attualmente in circolazione. I biglietti da 50 euro della prima serie avranno ancora valore legale, affiancati da quelli di nuova tiratura, da cui saranno gradualmente sostituiti. Si dovrà aspettare invece l'inizio del 2019 per vedere circolare le nuove banconote da 100 e 200 euro.

Il ritratto di Europa

Il quarto taglio della serie "Europa" è più sicuro e rende molto più difficile il lavoro dei falsari. Presenta infatti una finestra su entrambi i lati della banconota con ritratto di Europa, figura della mitologia greca, che diventa trasparente se vista in controluce. La stessa effigie appare anche nella filigrana, così come il numero verde smeraldo, che, muovendo il biglietto, produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale.