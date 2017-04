Parella, pistola giocattolo e mannaia per spaventare l’ex compagna: fermato stalker

TORINO - La violenza psicologica, la paura, la denuncia e la fine dell’incubo. Sono questi i capitoli dell’ennesima storia di violenza contro le donne, una storia terminata ieri con il lieto fine grazie all’intervento della polizia municipale.

La persquisizione e il fermo

Gli agenti del Nucleo di Prossimità della polizia municipale sono intervenuti in zona Parella, in seguito a una querela per stalking presentata da una donna nei confronti dell’ex compagno: l’uomo, che non accettava la fine della loro relazione, l’ha minacciata ripetutamente di morte, mandandole foto di armi e messaggi di violenza esplicita. La donna non ci ha pensato due volte e ha sporto querela. Un’azione che ha permesso agli agenti di intervenire e di perquisire l’abitazione dell’uomo in via Timermans, dove i vigili hanno trovato e sequestrato una mannaia e una pistola giocattolo. Lo stalker è stato fermato e indagato in stato di libertà.