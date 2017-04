«Kit per lo scasso da borsetta», fermate tre giovani donne in via Goito

TORINO - La Squadra Volante di Torino, nel contesto del servizio di controllo sul territorio, ha notato camminare in via Goito tre giovanissime donne con grandi borse. Le donne, tutte residenti presso il campo nomadi di Strada dell’Aeroporto, sono state invitate a mostrare il contenuto delle loro borse.

"Kit per lo scasso"

Solamente una delle donne è risultata "pulita" in seguito al controllo. Le altre due, di 21 e 15 anni, entrambe con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, sono state trovate in possesso di due cacciaviti e di una lastra in plastica rigida, di quelle solitamente usate per aprire le porte degli appartamenti. La ventunenne risulta inoltre colpita da un ordine di carcerazione. Quest’ultima è stata, pertanto, tratta in arresto, oltre a essere denunciata per possesso di arnesi atti allo scasso. La quindicenne è stata denunciata per lo stesso reato e per false dichiarazioni sull’identità personale.