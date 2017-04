Biglietti per il Salone del Libro 2017, inizia la vendita online con alcune novità

TORINO - Mancano ormai poco più di due mesi all’inizio della trentesima edizione del Salone del Libro di Torino nella sua prima edizione dopo la querelle con Milano per l’organizzazione della kermesse. Si farà in entrambe le città, saranno due manifestazioni diverse e la curiosità di vederle è tanta. Ma il banco di prova più importante sarà quello del numero dei visitatori che, come ogni anno, servirà a promuovere o bocciare il Salone. E a proposito di visitatori, da poche ore è stato dato il via alla vendita online dei biglietti e degli abbonamenti validi dal 18 al 22 maggio prossimi.

Tipologie e prezzi dei biglietti

Online è possibile acquistare una delle cinque tipologie di biglietti. Il tagliando classico, quello valido un giorno, non ha subito variazioni di prezzo rispetto all’anno passato: costa 10 euro. Ribassato invece il costo del biglietto per le comitive di almeno 25 persone, 8 euro, lo stesso per i ragazzi dai 7 ai 18 anni. Solo 2,5 euro per i bambini da 3 a 6 anni. Infine, per chi sceglie di fare l’abbonamento via web, il costo per visitare il Salone del Libro in tutti i suoi giorni di apertura è di 25 euro. Da aggiungere che a questi prezzi c’è da aggiungere un euro per la prevendita.

Convenzioni

Dall’organizzazione hanno avvisato che le convenzioni che danno accesso al Salone del Libro con il prezzo del biglietto ridotto sono in progressivo aggiornamento. Fra le principali, al momento, risultano esserci quella con il Touring Club Italiano e quella con l’Inps: in aggiunta alla riduzione per tutti gli over 65 - valida tutti i giorni del Salone - i pensionati iscritti Inps che esibiscano documento che attesti la titolarità di pensione (es. Cassetto Previdenziale del Cittadino), il lunedì entrano a soli 5 euro. I possessori di Carta Acquisti (la cosiddetta Social Card) il lunedì pagano soltanto 2 euro. E chi ha ritirato nei mesi scorsi i voucher omaggio distribuiti grazie alle campagne Salone 2017 (Natale in Libreria, San Valentino, Just The Woman I Am ecc...) lo può cambiare alle casse con il biglietto d’ingresso gratuito.