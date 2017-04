Sciopero ferroviario, treni a rischio domenica 9 aprile

TORINO - Coloro che si metteranno in viaggio domenica 9 aprile potrebbero andare in contro ad alcuni disagi. Dalle 9.00 del mattino alle ore 17.00 è stato indetto uno sciopero del personale di Macchina e di Bordo di Trenitalia. Le modifiche interesseranno esclusivamente i treni regionali in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe e potranno verificarsi anche prima dell’inizio della protesta sindacale e dopo la sua conclusione.

Treni garantiti

Trenitalia fa sapere che prevede l’effettuazione di alcuni servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Sul sito della società ferroviaria una lista completa dei treni garantiti.