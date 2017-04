Grosso incendio al deposito rifiuti di La Loggia, 14 squadre di Vigili del Fuoco a lavoro

TORINO - Quattordici squadre di Vigili del Fuoco sono attualmente all'opera per domare le fiamme che dalle cinque di questo pomeriggio si propagano dalla Cmt di La Loggia, azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Le cause dell'incendio sono, al momento, sconosciute. Certo è invece che le fiamme hanno coinvolto velocemente diversi cumuli di rifiuti al di fuori dello stabilimento, creando un fitto fumo dall'adore acre che nelle ultime ore ha invaso la città.

La nube di fumo

Gli operai della Cmt sono stati i primi ad avvisare i Vigili del Fuoco del propagarsi delle fiamme. I fumi erano visibili a chilometri di distanza e gli operatori dell'Arpa stanno facendo i controlli necessari per accertare la portata del danno ambientale dell'incidente. Fortunatamente non ci sono stati feriti, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Vinovo resteranno a lavoro probabilmente per tutta la notte.