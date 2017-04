Beccato a rubare una bici in via Po: in manette il ladro seriale delle due ruote

TORINO - Ha tentato l’ennesimo furto di una bicicletta in via Po, ma questa volta è stato fermato dagli agenti della polizia municipale. E’ finita con le manette ai polsi la fuga del ladro seriale di bici, un cittadino sudamericano abile nel portare via i mezzi a due ruote in pochissimo tempo.

Il ladro colto sul fatto e l'arresto

Gli agenti l’hanno sorpreso sotto i portici, intento a tranciare con una cesoia il catenaccio che legava la bici al palo. Quando ha visto il personale del Nucleo Servizi Mirati della Polizia Municipale, il ladro ha cercato disperatamente la fuga e ha provato a evitare l’arresto inforcando la bicicletta ma è stato bloccato dopo poche decine di metri. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario che, al momento del furto, si trovava in un esercizio commerciale lì vicino. Sottoposto a processo con rito direttissimo, il sudamericano è stato condannato a 400 euro di multa e 5 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari. Quello di via Po infatti non è altro che l’ultimo di una serie di furti: grazie alle immagini pubblicate negli scorsi giorni sui canali social da parte dei proprietari delle bici, è stato possibile risalire all’autore materiale del furto, proprio l’uomo fermato dagli agenti.