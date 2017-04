Crack, cocaina e piantine di marijuana: blitz nel «condominio della droga»

TORINO - Hanno notato tre persone aggirarsi con fare sospetto dentro e fuori un alloggio privato di via Verolengo e hanno deciso di intervenire: quando gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna, coadiuvati dal cane Akhira, fiore all’occhiello delle Unità Cinofile, sono entrati nell’appartamento, erano presenti tre cittadini nigeriani d’età compresa tra 27 e 32 anni.

Il primo sequestro di droga

Nelle stanze dell’appartamento, nascosti all’interno dei mobili, gli agenti hanno rinvenuto numerosi involucri contenenti crack, cocaina e una sostanza da taglio (la fenacetina), oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi, 2 telefoni cellulari e 3000 euro in contanti. Al termine dell’intervento, transitando nel cortiletto interno dello stesso stabile, Akhira ha puntato senza alcuna esitazione la porta di un magazzino lì presente.

Il ritrovamento di un magazzino pieno di piantine

La successiva perquisizione nel locale di proprietà di un cittadino italiano di 38 anni, ha permesso di scoprire una vera e propria serra «illegale»: l’uomo, venditore di piante e fiori, ha subito dichiarato di detenere marijuana. Nel magazzino infatti vi erano 15 piante in vaso di cannabis, 4 scatole di grosse dimensioni piene di foglie per oltre 4 kg di peso, infiorescenze, rami recisi e vari barattoli con sostanze resinose. La serra di marijuana è stata sequestrata e l’uomo arrestato per detenzione di droga.