Incendio in pieno centro all’ora di pranzo, evacuato il convitto «Umberto I»

TORINO - Incendio all’ora di pranzo in via Bertola 10 dove è ubicato il convitto Umberto I che ha una scuola primaria, una secondaria di primo livello, tre licei e un centro residenziale. Gli studenti presenti all’interno della struttura sono stati evacuati e mandati a casa prima dell’orario normale. Altri invece hanno potuto fare rientro nelle aule al termine delle operazioni dei vigili del fuoco. Sono ancora sconosciute le cause dell’incendio: per fare chiarezza sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda elettrica e del gas, oltre alla polizia municipale.