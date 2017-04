Torino, l’avanzata delle strisce blu: la sosta a pagamento in arrivo in due nuovi quartieri

TORINO - Come una macchia d’olio, le strisce blu a Torino si allargano sempre di più. Un’espansione che nel futuro prossimo riguarderà sostanzialmente due zone: alcuni quartieri della Circoscrizione 4 e della Circoscrizione 8. In particolare le zone in cui verrà estesa la sosta a pagamento sono quelle vicino all’ospedale Molinette, Borgo Pilonetto e Campidoglio. A rivelarlo è Maria Lapietra, assessora ai Trasporti del Comune di Torino: «Me lo hanno chiesto le Circoscrizioni stesse».

Lapietra: «Strisce gialle con le blu»

La volontà dell’assessorato è di aumentare gli spazi destinati alle strisce blu in maniera mirata e controllata. «Pensiamo di abbinarle alle strisce gialle, in modo da tutelare i residenti» ha spiegato Lapietra. Le tempistiche non sono certe, ma le strisce blu non arriveranno in queste zone nell’immediato: prima largo alla manovra annunciata in commissione, quella che prevede l’aumento dei prezzi dei permessi di sosta per i residenti. Un’operazione che dovrebbe aumentare gli introiti del Comune. Attualmente sono 48.000 circa gli stalli a pagamento, nel 2013 si era deciso di salire a 62.000 ma poi era saltato tutto.

Strisce blu «sì» o strisce blu «no»?

La strumentazione per estendere la copertura quindi non manca: i parcometri sono già pronti nei magazzini, una rapida spolverata e saranno pronti all’uso. Ecco perché i costi, quantomeno iniziali saranno molto bassi. Una soluzione che, seppur spinta dalle Circoscrizioni stesse, non convince tutti. Roberto Malanca, consigliere del Movimento 5 Stelle, esprime tutti i suoi dubbi: «Il fine di strisce blu è solo aumentare il turnover delle auto parcheggiate. Non porta automaticamente soldi alla Città». Le strisce blu, d’altra parte, permetterebbero di alleviare (o spostare) il problema della sosta nelle zone utilizzate come interscambio per la metropolitana.