Costretto a portare il cartello: «Sono un bambino sporco», genitori condannati

TORINO - Arriva oggi, giovedì 6 aprile, la sentenza del Tribunale di Torino che condanna i due genitori adottivi a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti. La coppia aveva in custidia il piccolo (ora diciassettenne) dall'età di nove anni e nei suoi confronti ha perpetuato dei comportamenti scorretti e umilianti. Uno su tutti, il cartello che il bambino era costretto a portare con la scritta «Io sono un bambino sporco».

La difesa non è soddisfatta

Il pm Francesco Pelosi non può dirsi però soddisfatto, dal momento che per i due aveva richiesto una pena di quattro anni. In aula Pelosi avrebbe argomentato che il bambino sarebbe stato soggetto a maltrattamente continui, proprio per mano di quelle persone che più di altri avrebbero dovuto proteggerlo. Il ragazzo oggi vive in una comunità a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino. Il giudice Antonio De Marchi ha inoltre condannato la coppia a dover pagare un provvisionale di 20 mila euro.