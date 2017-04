Le rubano il cellulare mentre cammina, donna se ne accorge e fa arrestare il ladro

TORINO - Stava camminando in piazza Carlo Felice, quando è stata avvicinata da un uomo che con la «manolesta» coperta da una giacca le si è avvicinato e le ha portato via il cellulare dalla tasca. La donna, nonostante il furto subito, non si è persa d’animo e ha inseguito il ladro, riuscendo a riprendersi il cellulare.

L'arrivo della polizia e l'arresto

A quel punto, invece di tornare alle proprie cose, la vittima ha seguito il malvivente nonostante il suo tentativo di fuga e, non appena ha visto transitare un’automobile della polizia, ha attirato la loro attenzione. Il personale dell’Ufficio di Gabinetto, ricevute le descrizioni dell’uomo, ha rintracciato in pochi minuti il malvivente e l’ha arresto arrestato per furto.