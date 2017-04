Torino città della droga: trovati oltre 200 kg di sostanza stupefacente

TORINO - La droga scorre a fiumi a Torino. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia, la sostanza stupefacente arriva nella nostra città con una facilità quasi disarmante. Gli sforzi della polizia per contrastare la commercializzazione di qualsiasi tipo di droga sono massimi, come testimoniano i 31 arresti e gli oltre 200 kg di sostanze stupefacenti trovati e sequestrati ai margini del «Progetto Pusher», un’intensa operazione condotta negli scorsi giorni in città.

128 kg di marijuana in un camion

Delle trentuno persone arrestate e delle quattro denunciate, spiccano senz’altro i due cittadini polacchi fermati, responsabili della detenzione illecita di 60 kg di marijuana: di certo un quantitativo non consono all’uso personale. Altro arresto «eccellente» è quello di S.L., classe 1967, pluripregiudicato fermato alla guida di un camion proveniente da Roma con 128,6 kg di marijuana. Complessivamente, durante le operazioni di polizia, sono stati sequestrati 340 grammi di cocaina, 15 di eroina, 21 kg di hashish e 190 kg di marijuana.