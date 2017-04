Terribile incidente nel torinese: perde la vita un uomo di 32 anni, salva la figlia di 5 anni

VEROLENGO - Terribile e fatale incidente nel pomeriggio di ieri sul raccordo tra Verolengo e Chivasso, in provincia di Torino. Christian Longo, 32 anni residente a Ronsecco (Vercelli), era al volante di una Porsche quando ha tamponato un tir adibito al trasporto di latte. L’impatto è stato tremendo, l’auto sportiva si è accartocciata su se stessa ed è finita quasi sotto il guard rail oltre la carreggiata, uno dei due rimorchi del mezzo pesante si è ribaltato sull’asfalto. Per l’automobilista, che pare fosse alla guida dell’auto del padre, non c’è stato nulla da fare.

Ferita la figlia di 5 anni

Nella stessa vettura della vittima viaggiava sua figlia, una bambina di 5 anni. Si trovava sul lato passeggero ed è sopravvissuta, anche se è rimasta ferita. Dopo che i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarla dalle lamiere, è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale infantile Regina Margherita, le sue condizioni non sono gravi.

Dinamica al vaglio dei carabinieri

Il raccordo in direzione di Milano è rimasto chiuso a lungo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolengo che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro mortale.