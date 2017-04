Fermata auto sospetta in via Montanaro, conducente tenta la fuga a piedi

TORINO - L’hanno visto circolare nell’area pedonale di via Montanaro alla guida di un Fiat Scudo, pertanto hanno deciso di fermarlo. Quando gli agenti della VI sezione Circoscrizionale Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera della polizia municipale si sono avvicinati all’uomo, quest’ultimo ha ammesso di non aver mai conseguito la patente di guida ed è scappato a piedi.

La fuga a piedi e l'arresto

Inseguito dagli agenti, il fuggiasco è stato fermato poco dopo in via Monte Rosa angolo via Baltea. A quel punto, non domo, ha provato nuovamente a fuggire dopo aver strattonato malamente gli agenti. Fermato per la seconda volta, è stato condotto al comando di via Bologna: si tratta di un cittadino di nazionalità marocchina con diversi precedenti penali a suo carico (sostanze stupefacenti, furto e resistenza). L’uomo è stato arrestato e denunciato per lesioni personali a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di generalità.