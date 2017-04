Notte Bianca, Palazzo Reale propone una visita speciale al chiaro di luna

TORINO - Un invito unico quello che viene da Palazzo Reale: si offre ai cittadini la possibilità di visitare le magnifiche stanze della residenza sabauda in orario serale. Il fascino degli alloggi reali, delle cucine, dei giardini (è quasi superfluo dirlo) aumenterà a dismisura. Dalle ore 21.00 di venerdì 7 aprile, torinesi e turisti avranno accesso libero e gratuito alle sale auliche del palazzo in occasione della Notte Bianca, ideata per presentare il volto nuovo del polo museale. Palazzo Reale intende, con questa iniziativa, avvicinare e sensibilizzare i cittadini alle bellezze di un complesso culturale unico a livello internazionale.

Programma della Notte Bianca ai Musei Reali:

L'appuntamento è in Piazzetta Reale. L'evento è realizzato in collaborazione con la Direzione dei Musei Reali di Torino e con il sostegno delle trentadue imprese socie della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino che, nel 2017, celebra trent’anni di dedizione e impegno in favore del patrimonio storico-artistico torinese. La serata sarà accompagnata da uno spettacolo multimediale e dalla presentazione del logo del museo rinnovato. Alle ore 21.00 si terrà la presentazione della nuova immagine dei Musei Reali e alle 21.30 inizierà ufficialmente la Notte Bianca.

A Palazzo Reale, i sontuosi appartamenti dei Principi di Piemonte-->