L'incendio a La Loggia è il terzo in quattro anni: la Procura avvia un'indagine

LA LOGGIA - Ci sono volute più di 36 ore per spegnere definitivamente l’incendio divampato lo scorso pomeriggio al Cmt di La Loggia. I focolai hanno impegnato i vigili del fuoco sino alle 7 di questa mattina, quando finalmente le fiamme sono state domate in tutto il perimetro, per la gioia dei residenti che lamentavano ancora la presenza di odori nauseabondi, gli stessi che nella sera tra mercoledì e giovedì avevano spaventato anche i torinesi.

L'inchiesta aperta dalla Procura

Dopo la paura, inizia la conta dei danni e possono finalmente partire le indagini per appurare con certezza le cause del rogo. La Procura di Torino ha già aperto un fascicolo, nelle prossime ore inizieranno le perizie dei tecnici, nonostante il crollo di parte del capannone. A insospettire la Procura è soprattutto il fatto che si tratti del terzo rogo in pochi anni: il primo nel 2013, il secondo nel 2015, il terzo mercoledì pomeriggio. I primi rilievi effettuati dall’azienda lasciano presagire un cortocircuito all’impianto elettrico di un ragno ritrovato «completamente avvolto dalle fiamme» da un dipendente, ma è chiaro che bisognerà aspettare la dettagliata relazione dei vigili del fuoco per capirne di più. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vinovo e al pool guidato dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.

Nessuna preoccupazione per la salute

Rientrato intanto l’allarme salute. I tecnici dell’Arpa, al lavoro nella giornata di ieri, hanno eseguito una serie di misurazioni su agenti inquinanti provenienti da combustioni incontrollate (monossido di carbonio, sostanze organiche volatili, acido cianidrico, cloro e ammoniaca) ma non hanno rilevato valori anomali. Oltre all’odore acre di plastica bruciata, «i valori strumentali sono sempre stati al di sotto dei limiti di rilevabilità» fanno sapere.