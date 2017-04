La famiglia disperata si era rivolta a «Chi l'ha visto?», l'uomo è stato ritrovato a Torino

TORINO - I famigliari si erano rivolti al programma televisivo «Chi l'ha visto?» per denunciare la scomparsa di Ion Danciu, un rumeno di quarantanove anni, residente in Gran Bretagna. Ieri pomeriggio l'incubo dei cari di Ion è terminato quando il telefono ha squillato e, all'altro capo, un agente di polizia li ha informati che l'uomo sta bene ed è stato ritrovato in piazza Statuto a Torino.

In viaggio verso la Romania

E' stata una pattuglia delle Polizia municipale della IV Sezione «San Donato/Parella" a ritrovare l'uomo nei pressi di piazza Statuto. Ion Danciu ha passato la notte in una struttura comunale di accoglienza ed è stato accompagnato questa mattina dalle Forze dell'Ordine alla fermata dell'autobus. Qui l'uomo ha potuto prendere un mezzoche lo sta riportando in Romania, a Buzău.