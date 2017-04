Ex Suk vicino al cimitero, la rabbia dei residenti: «Cercheremo di far cambiare idea ad Appendino»

TORINO - Una scelta difficile, attesa da tanto tempo e diventata ufficiale da poco più di 24 ore: l’ex Suk, oggi Barattolo, verrà allestito in via Carcano, nel cuore di Vanchiglietta, proprio vicino al Parco della Colletta e al cimitero monumentale di Torino. Una scelta non condivisa dai residenti, contestata apertamente, ma spiegata dall’assessore Marco Giusta sul nostro giornale. La Circoscrizione ha già fatto sapere che farà di tutto per far cambiare idea all’assessore, mentre Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, si è schierato apertamente contro questa scelta.

Magliano contro Giusta: "Oltre il danno la beffa per i cittadini"

«L'Assessore Giusta non solo ignora le istanze del territorio, ma parla di "opportunità per riqualificare l'area": parole che sanno di scherno per la cittadinanza. Non ci risparmia neanche la lezioncina morale su quanto il Barattolo sia bello, buono e giusto e non ci nega mirabolanti previsioni su quanto "la progettualità del Barattolo si inserisca in una più ampia riqualificazione dell'area». Per i cittadini, il danno e la beffa. Sono sempre lì, a pochi metri dal luogo prescelto, il Cimitero Monumentale, il Primo Liceo Artistico, la clinica veterinaria, le aziende e il campo sportivo del Vanchiglia, nonché, non distante, corso Belgio, arteria commerciale tra le più rilevanti della città»

Prossime tappe? Nessuna certezza. Le Circoscrizioni: "Faremo cambiare idea"

«Sconcerto e rabbia per questa assurda decisione. Gravissimo, oltre tutto, che le Associazioni e le realtà del territorio siano state ignorate fino all'ultimo. Alla faccia della partecipazione, tanto predicata e poco o nulla praticata da questa Amministrazione. Prossime tappe del suk? Mistero. Per l'Assessore, "la prossima scelta dipenderà dai risultati». E mentre la Giunta con tutta calma farà le proprie valutazioni, a pagare sarà Vanchiglietta. I Moderati non ci stanno». Gli fa eco Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7: «Ora insieme a tutti i soggetti associativi e imprenditoriali cercheremo di fare cambiare idea alla Sindaca Appendino».