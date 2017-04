Fermato per un controllo, si ribella agli agenti: arrestato pusher in piazza Baldissera

TORINO - Ha tentato la fuga per eludere un controllo degli agenti il cittadino niegeriano di 38 anni, fermato dai poliziotti in piazza Badissera. Gli agenti della Squadra Volante, provenendo da via Cecchi, hanno notato l’uomo muoversi con fare sospetto. Nel momento in cui i poliziotti sono scesi dall’auto di servizio per effettuare il controllo, il trentottenne ha provato a scappare e, in quel frangente, ha anche deglutito qualcosa.

Il fermo e l'arresto

Il 38enne ha più volte fatto resistenza agli agenti che con non poca fatica sono riusciti a fermarlo. Dai successivi accertamenti è emerso che lo straniero, con precedenti di polizia, aveva ingoiato diversi ovuli di sostanza stupefacente. Il soggetto è stato trovato in possesso anche di due telefoni cellulari e denaro contante. Pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che per resistenza a Pubblico Ufficiale.