Tragedia alla galleria del vento di Grugliasco, tecnico di 42 anni muore durante un collaudo

TORINO - Simone Canepa, tecnico del Centro Stile Italdesign di 42 anni residente a Villarbasse, è morto questa mattina in un tragico incidente avvenuto mentre si trovava sul posto di lavoro. Il quarantaduenne stava collaudando un’auto all’interno della galleria del vento della Pininfarina a Grugliasco quando è avvenuta la tragedia: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo avrebbe attraversato i rulli (che simulano la strada facendo girare le ruote delle vetture) ma invece che passare da dietro il mezzo a quattro ruote, come vuole la procedura di sicurezza, lo avrebbe fatto da davanti, cadendo e venendo risucchiato e trascinato sotto la vettura.

Sotto sequestro la galleria del vento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori Spresal per verificare per la verifica delle condizioni di sicurezza all’interno della struttura. Per le verifiche del caso, la galleria del vento di Grugliasco è stata messa sotto sequestro.