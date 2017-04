La miglior medicina? La cultura: al San Giovanni Bosco libri letti ai pazienti in terapia intensiva

TORINO - La voce di una donna risuona dolcemente in una stanza d’ospedale. E’ seduta accanto a un lettino, a fianco a lei un paziente intubato in terapia intensiva l’ascolta con attenzione: la signora, una volontaria, sta leggendo al malato un libro. Può sembrare una scena inusuale, ma è quello che accade all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove cinque volontari si ritrovano per leggere ad alta voce un libro a chi non ha più la possibilità.

Una distrazione e un sollievo per i pazienti

Un’iniziativa unica e apprezzata non solo dai pazienti ma anche dai parenti degli stessi: si tratta di una forma di volontariato sperimentale. Sergio Living, direttore della Terapia Intensiva al Giovanni Bosco, è l’ideatore del progetto e al quotidiano La Stampa spiega come non vi siano certezze che questa pratica aiuti a guarire i pazienti. Non c’è nulla di certo, se non il massimo gradimento dei malati che per qualche minuto al giorno possono distrarsi da una realtà quotidiana molto difficile da affrontare. La cultura in supporto della medicina, per regalare un sorriso e una sensazione di pace alle persone meno fortunate, che soffrono ogni giorno.

I malati chiedono ai volontari di tornare

La soddisfazione per i volontari è massima. A raccontarlo è Maria Rita, una delle laureande in Psicologia del Lavoro che ha aderito al progetto realizzato in collaborazione con la dottoressa Susanna Bassi, funzionario delle Biblioteche Civiche di Torino. Molti pazienti, una volta sperimentata questa forma di supporto, chiedono di replicarla il prima possibile. Una gratificazione enorme: chissà che non possa aprire un nuovo scenario, quello della cultura e della medicina unite a sostegno dei malati.