I 4 eventi imperdibili a Torino nel week end dal 7 al 9 aprile

TORINO - Cosa fare nel week end a Torino? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma da venerdì 7 al 9 aprile. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, inaugurazioni ed eventi gastronomici: a Torino, non c'è davvero il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

Street Food Festival

Parte venerdì sera l'evento più goloso del fine settimana torinese. Lo Street Food Festival si terrà al Palavela, al 145 di via Ventimiglia e promette di soddisfare tutti i palati: con hamburger di chianina, arrosticini abruzzesi, pizzoccheri, hot dog, gnocco fritto, cupcake all'americana e tantissime altre leccornie. L'ingresso è gratuito e sarà possibile vincere magnifici premi grazie alla formula lotteria «Mangia & Vinci». Come funziona? I visitatori che spenderanno almeno 10 euro presso uno dei tanti food truck presenti, riceveranno una cartolina, seguirà poi un’estrazione con in palio numerosi premi. Chiaramente, più mangi e maggiori sono le possibilità di vincere!

Notte Bianca ai Musei Reali

Assaporare l'atmosfera dell'elegante dimora sabauda nella cornice di una tiepida serata primaverile è un'esperienza senza paragoni. Così i Musei Reali decidono di presentare il loro nuovo volto (rinnovati nel logo e nell'approccio con il pubblico) con una Notte Bianca. Dalle 21.00 di venerdì 7 aprile sarà possibile entrare all'interno della magnifica dimora sabauda gratuitamente, e passeggiare tra i giardini e le stanze dei principi di Piemonte, per ammirare tutta la bellezza di uno dei poli museali più importanti della città.

Per maggiori informazioni--->

San Salvario District 2017

Arte, colori e tanto altro per la seconda edizione del San Salvario District 2017. La zona più mondana della città si trasforma durante questo fine settimana in un atelier a cielo aperto: un'esplosione di talenti che animeranno con le loro opere e manufatti di artigianato unici tutta l'area. Due giorni tutti dedicati alla creatività e alla manualità.

Per maggiori informazioni--->

Raul Bova in scena all'Alfieri

"Due", questo il titolo semplice di uno spettacolo che racchiude in sé la complessità della vita di coppia. Una commedia leggera e divertente che approda al Teatro Alfieri di Torino da venerdì 7 aprile fino a domenica 9. Lui, il bellissmo Raul Bova e lei, la travolgente Chiara Francini insieme sul palcoscenico a raccontare come la vita di coppia cambi alle soglie del matrimonio. S’inizia alle 20,45 di venerdì e si prosegue con doppio spettacolo sabato (15,30 - 20,45) e domenica alle 15,30. L'ingresso in platea ha il costo di 28 euro (ridotto 23), in galleria 20 euro (ridotto 15), sabato 8 aprile invece è previsto un biglietto posto unico a 16 euro.

Per maggiori informazioni--->