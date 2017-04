Consigliera M5S pianta cannabis al Valentino: «Se cento persone fumano erba, la legge è da cambiare»

TORINO - Zainetto in spalla e un bel sorriso sulla bocca, così la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maura Paoli, appare oggi in foto intenta a piantare semi di cannabis.

Dietro di lei troneggia in cartello «Seminiamo dissenso, raccogliamo libertà», apposto in occasione dell'annuale "festa della semina" organizzata dal centro sociale torinese Gabrio in vista della Cannabis Parade del 29 aprile.

Il commento della Consigliera

«Grazie ai ragazzi del Gabrio» scrive Paoli su Facebook, «ho avuto l'opportunità di mettere a dimora una piantina di canapa. Questa azione ha reso evidente la contraddizione di come viene percepita la marijuana dalle istituzioni e come invece è percepita dalle persone, di tutte le etá, che si sono avvicinate incuriosite per dare il loro sostegno all'iniziativa. Una provocazione che ridicolizza il proibizionismo che ancora regola il nostro Paese e che ingrassa le mafie. Se una persona fuma erba è illegale, se cento persone fumano erba la legge è da cambiare», conclude la consigliera pentastellata.