Portieri infedeli al Regina Margherita, beccati a rubare i giochi dei bambini ricoverati

TORINO - Due addetti alla portineria dell’ospedale Regina Margherita sono stati sorpresi a rubare giocattoli elettronici per bambini, peluche, televisori e a fumare marijuana in servizio. A beccarli sono stati i carabinieri grazie all’ausilio delle videocamere di sorveglianza che hanno immortalato i due impiegati mentre portavano via grosse buste per la spesa con la refurtiva, in particolare rubata nella «Bibliomouse», la biblioteca allestita nel 2001 all’interno della struttura ospedaliera infantile per lo svago dei bambini ricoverati.

Giocattoli ma non solo

Grazie ai video acquisiti i carabinieri sono stati in grado di ricostruire quanto avvenuto e quando portato via nelle grosse buste. I due agivano in orario di lavoro riempiendo i sacchi con più cose possibili: non sono mancati giochi elettronici e peluche, ma anche bottigliette d’acqua, tre televisori, uno sgabello. Durante l’orario di lavoro i due, come se nulla fosse, erano soliti anche fumare la marijuana.

Perquisizioni domiciliari «positive»

I carabinieri del Nas hanno perquisito le abitazioni dei due uomini. Nelle case le prove dei furti: rinvenuta la refurtiva accatastata vicino ad altro materiale come coperte, lenzuola e altri giocattoli, provenienti sempre dall’ospedale Regina Margherita. I due, ormai beccati, avrebbero anche fatto le prime ammissioni di colpa.