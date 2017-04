Cade nella cisterna dell'acido cloridrico, operaio in fin di vita a Moncalieri

MONCALIERI - Incidente gravissimo questa mattina a Moncalieri. Un operaio della Zincoplating, ditta ubicata in via vittime del Vajont che si occupa di trattamenti superficiali dei metalli, è finito in una cisterna contenente acido cloridrico. Subito soccorso da un collega, rimasto intossicato, ne è uscito in gravissime condizioni.

Carabinieri e 118 sul posto

Sul posto sono intervenuti il 118, per trasportare i due operai al pronto soccorso, e i carabinieri che si stanno occupando della dinamica dei fatti. L'operaio meno grave è stato portato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, il più grave al Cto di Torino.

Operaio in condizioni disperate al Cto (© )