La Mole Antonelliana compie 128 anni: 5 imperdibili curiosità sul simbolo di Torino

TORINO - La Mole Antonelliana, inaugurata il 10 aprile 1889, è riconosciuta universalmente come il simbolo della nostra città. Costruita da Alessandro Antonelli, da 128 anni domina lo skyline torinese con tutta la sua eleganza e particolarità. Le storie legate a quest’incredibile costruzione sono tantissime: abbiamo provato a selezionarne 5. Le conoscevate tutte?

- La Mole spezzata: 11 agosto 1904, 23 maggio 1953. Cos'hanno in comune queste due date? La Mole Antonelliana «spezzata». Si, perché probabilmente non tutti lo sanno ma in 127 gloriosi anni di storia, il monumento simbolo di Torino si è spezzato per ben due volte. La causa? La forza della natura, ovviamente. QUI la storia completa ----> bit.ly/2kbK9kP

La Mole Antonelliana si è spezzata due volte nel corso della sua storia (© )

- La Mole sugli euro: 18,75 mm di diametro, 1,67 mm di spessore. Acciaio rivestito da rame. Di cosa stiamo parlando? Di una cosa che ognuno di noi ha nel portafoglio: una moneta da 2 centesimi di euro. Ce ne sono 24 tipi, la versione italiana vede la Mole Antonelliana sul retro. Un modo utilissimo per far conoscere Torino in tutto il mondo.

- La Mole «Sinagoga»: in pochi conoscono le origini di quello che oggi è il simbolo di Torino nel mondo. Il progetto iniziale infatti, prevedeva che al suo interno vi fosse una sinagoga della Comunità Isrealita torinese (la più alta d’Europa se realizzata). A causa dei costi vertiginosi di costruzione, la Comunità Israelita abbandonò il progetto e cedette il terreno al Comune di Torino. Antonelli poté così completare la sua opera.

La Mole Antonelliana fu costruita inizialmente per essere una sinagoga (© )

- Il Volo dei numeri: vi siete mai chiesti, magari passeggiando all’ombra della Mole, cosa rappresentino i numeri rossi affissi nella parte superiore della costruzione? Dietro quelle cifre che seguono alla perfezione la curva della cupola della Mole vi è un’opera d’arte ispirata alla sequenza numerica di Fibonacci. Sì, parliamo proprio del famoso «problema del conigli». L’idea venne a Mario Mertz, uno dei massimi esponenti dell’arte povera, nata e sviluppatasi a Torino. QUI la storia completa ----> bit.ly/2pkXTb9

- L’edificio in muratura più alto: la Mole è stata per tantissimi anni l’edificio più alto d’Europa. Con la posa del Genio Alato, il 10 aprile 1889 la costruzione toccò quota 167,35 metri: nessuno la superò fino al 1953, quando a causa del crollo della guglia, la Mole venne superata dal campanile di Ulma, in Germania.