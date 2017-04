«Cosa vedi nella Mole?» Date sfogo all'immaginazione, non ci sono limiti con «That's a Mole»

TORINO - Siete creativi e amate la Mole? Questo è il concorso perfetto per voi. That's a Mole arriva alla sua quarta edizione e vi invita ancora una volta a riempire come più vi piace la sagoma della nostra Mole Antonelliana. Armatevi di colori e date sfogo alla vostra immaginazione, non ci sono limiti, se non quello di rispettare i confini della sagoma del monumento simbolo di Torino. C'è tempo fino al 18 aprile per presentare le proposte e sul sito dell'evento troverete tutte le indicazioni necessarie per candidarvi.



Un progetto internazionale

Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 progetti che verranno giudicati da una giuria composta da 27 persone. Nelle passate edizioni sono giunte proposte da tutto il mondo: da Berlino a Mosca in tantissimi hanno voluto proporre la loro personale visione creativa della Mole Antonelliana. Lo scorso anno, il vincitore è stato Marco Brancato, 26enne bolognese, che all'interno della Mole aveva visto l'immagine di un gatto, simbolo enigmatico e misterioso di eleganza fin dall'epoca degli antichi egizi.

Da Lisbona a Torino

Il progetto nasce da un concorso simile che si tiene a Lisbona, dove i partecipanti sono invitati a esprimere la loro creatività restando entro i confini della sagoma di una sardina. Il concorso torinese è ideato dall'omonima società That’s a Mole, dalla Fondazione Contrada Torino Onlus, dalla Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus ed è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dalla Fondazione Torino Smart City. 2.