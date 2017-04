Torino fortunata? I luoghi dove ricercare in città il favore della dea bendata

TORINO - Essere bravi e capaci non sempre è sufficiente, anzi spesso nella vita serve anche un colpo di «c…» fortuna! Per aiutare e attirare il favore della dea bendata da sempre ci si affida a strani riti, consuetudini o portafortuna che, secondo la credenza, dovrebbero portare fortuna. Che ci crediate o meno a Torino si dice che ci siano alcuni luoghi che portino davvero tanta fortuna.

Da simbolo della città a portafortuna

Il toro di bronzo che dovrebbe portare fortuna (© ) Tra i luoghi torinesi più baciati dalla fortuna c’è senz’altro piazza San Carlo. Sotto i portici del «salotto» della città è infatti presente una figura dalle portentose qualità. Stiamo parlando del bronzeo toro rampante che, secondo la leggenda, dovrebbe portare fortuna a tutti coloro che passeggiando calpestano una parte ben precisa dell’immagine taurina. La zona soggetta alle attenzioni dei superstizioni è, per la «felicità» del toro, quella relativa ai testicoli.