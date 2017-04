Porta Palazzo, investe una bimba di 2 anni e scappa alla polizia per non esser linciato dalla folla

TORINO - Ha dell’incredibile quanto avvenuto oggi, intorno alle 12:30, in via Cottolengo angolo via Lanino: una Fiat Stilo, guidata da un uomo di nazionalità marocchina, ha investito una bambina di due anni di nazionalità nigeriana che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La piccola, trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regina Margherita, è stata dichiarata in prognosi riservata dai medici.

La fuga in commissariato per sfuggire ai testimoni

L’uomo, colto dal panico, per paura di essere linciato dai testimoni, è fuggito e si è rifugiato nel commissariato di Polizia presente alle Porte Palatine. Interrogato poco dopo al Comando della Polizia Municipale di Torino, è risultato negativo all’alcoltest e la sua auto regolarmente assicurata. La mamma della bimba, visibilmente sotto choc, ha accusato un malore ed è stata trasportata al Pronto Soccorso delle Molinette: per fortuna, almeno lei non è stata investita dall’auto.