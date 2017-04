Ricetta: La pasta Frolla

Impariamo a preparare da sole a casa la pasta frolla che è la base della pasticceria, per la realizzazione di biscotti e crostate di ogni genere.

Ingredienti:

500 gr di farina 00

250 gr di burro

250 gr di zucchero

4 uova (3 tuorli e 1 intero)

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 limone (la buccia grattugiata)

Preparazione:

La pasta frolla si realizza con pochi ingredienti, come possiamo vedere utilizziamo solamente farina, zucchero, uova fresche e burro (possiamo sostituire il burro con lo strutto o con olio d’oliva) e un cucchiaino di lievito. Io il lievito lo metto per rendere la frolla più friabile e, anche perché posso utilizzarla subito senza farla riposare.

Cominciamo con la preparazione della pasta frolla. Ricordiamoci di togliere dal frigorifero il burro anche solo 10 minuti prima in quanto per la preparazione della pasta frolla deve essere morbido.

Laviamo bene il limone asciughiamolo, grattugiamo la buccia e mettiamola da parte. Setacciamo la farina con il lievito in polvere sul piano di lavoro e formiamo una fontana, inseriamo lo zucchero, un pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone, mescoliamo bene il tutto e rimettiamo la farina a fontana.

Incorporiamo prima il burro a pezzetti e poi le uova (3 tuorli e 1 intero), per non scaldare troppo l’impastiamo lavoriamolo velocemente con le mani fredde, fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Formiamo una palla, avvolgiamola con la pellicola trasparente e lasciamola riposare in frigorifero per 30 minuti. La pasta frolla così è pronta per la preparazione dei nostri dolci, quella che avanza possiamo metterla in freezer e congelarla in modo da poterla utilizzare in qualunque momento.