La droga viaggia in autostrada, maxi sequestro di 110kg in un’area di servizio

TORINO - L’hanno fermato all’area servizio di Villanova Nord, sull’autostrada A21, in direzione Torino: quando i poliziotti hanno controllato la sua auto, una Fiat Croma, la sorpresa: 110 kg di marijuana nascosti tra il sedile posteriore e il baule del mezzo. Per questo motivo B.C.I., nato a Bacau nel 1986, è stato arrestato dal personale della Squadra Mobile.

Oltre 500 i kg sequestrati nelle ultime settimane

L’uomo, residente a Nichelino, non è stato in grado di spiegare la natura della sostanza trasportata. Sono state le manovre «particolari» del conducente a insospettire i poliziotti. Grazie a quest’ultimo sequestro, la polizia di stato ha raggiunto la cifra record di 500 kg di marijuana e hashsish sequestrati in poche settimane a Torino. Il valore? Oltre un milione di euro.