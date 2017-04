Psychiatric Circus torna a Torino, da maggio il tendone in piazza D’Armi

TORINO - Sono passati due anni e Psychiatric Circus si appresta a tornare in città. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori: dal 12 maggio al 4 giugno il tendone psichiatrico delle famiglie circensi Bellucci-Medini sarà in piazza D’Armi per riportare sotto la Mole lo spettacolo di circo-teatro che ha fatto ridere e stupire tante persone e che, nel 2015, aveva registrato sold out per oltre due settimane.

Lo spettacolo e le novità

Tornare a Torino è una cosa importante per i circensi dello Psychiatric Circus. Da Torino era partito il lungo giro dell’Italia fatto da successi e da tanti «tutto esaurito», grazie anche a un cast internazionale di acrobati, fachiri, pagliacci provenienti dalla scuola di circo romena di Bucarest e dal Circque du Soleil. Quello che viene proposto è uno spettacolo di nouveau cirque ambientato negli anni Cinquanta che racconta la vita all’interno del manicomio cattolico di Bergen, in Germania, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli suore. Psychiatric Circus è un circo-teatro che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con tinte più forti. E’ un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto. Non manca l’interazione con il pubblico e, «dulcis in fundo», per il ritorno a Torino sono previste diverse novità per permettere a chi lo ha già visto, e qualcuno ha fatto bis e tris, di poterlo rivedere senza che sembri tutto un dejavu.

Biglietti in promozione

Annunciate le nuove date di piazza D’Armi sono stati messi a disposizione i biglietti a prezzo ridotto. Mandando una mail a psychiatricgoa@libero.it sarà possibile assistere agli spettacolo del 12 o 13 maggio a soli 10 euro. Per il resto sono state già annunciate tutte le date e gli orari: tolti il 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio - giorni di riposo per il cast - e le domeniche 14, 21, 28 maggio e il 4 giugno, in cui l’orario di inizio è fissato alle ore 19.30, gli spettacolo inizieranno alle ore 21.30.