15enne molestata mentre portava a spasso il cane, l'aggressore era stato rilasciato pochi giorni prima

MONCALIERI - Stava portando a passeggio il cane in via Giovanni Bosco, a borgo San Pietro, quando si è trovata addosso l'aggressore, un ventiseienne di origine nigeriana, che avrebbe iniziato a "palpeggiarla" nelle parti intime. Alle urla della giovane i residenti della zona hanno immediatamente avvisato la polizia che, giunta sul posto, ha fermato l'uomo il quale ha opposto una violenta resistenza. Come se la storia non fosse già abbastanza drammatica, si aggiunge il fatto che Metthew E. era stato fermato dalle Forze dell'Ordine pochi giorni prima e rilasciato con obbligo di firma.

Il primo arresto

Solo sei giorni fa, il 6 aprile, il nigeriano, regolarmente residente in Italia, era stato tratto in arresto con l'accusa di aver aggredito due carabinieri di Moncalieri, chiamati a intervenire dai residenti di via Giovanni Bosco, dove l'uomo ha un alloggio in affitto. I vicini avevano segnalato dei rumori provenire dall'appartamento di Metthew e una volta giunti sul posto l'uomo avrebbe ferito entrambi gli agenti. Il ventiseienne veniva poi rilasciato con obbligo di firma, a cui si era prestato anche la sera dell'aggressione ma questo non lo ha dissuaso dal compiere violenza alla ragazzina a passeggio con il cane.