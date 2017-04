Tranvia Sassi-Superga: raddoppiano le corse a Pasqua e Pasquetta

TORINO - E' in arrivo il week end di Pasqua con tanti appuntamenti e cose da fare in città e fuori. Quale migliore occasione di questa per visitare uno dei fiori all'occhiello della città di Torino? Superga. Gtt pensa ai tanti torinesi e turisti che sceglieranno proprio il prossimo fine settimana per raggiungere uno dei luoghi panoramici più belli della città e raddoppia le corse della tranvia Sassi-Superga.

Orari speciali per Pasqua

Il giorno di Pasqua, domenica 16 aprile e lunedì 17, Pasquetta, saranno raddoppiate le corse della tranvia rispetto al normale servizio festivo. La fascia oraria interessata sarà quella delle corse dalle 11.30 alle 14.30. Partenze dunque dalla stazione Sassi alle ore 9.00, 10.00, 11.00 e ogni mezz'ora dalle 11.30 fino alle 20.00 (ultima corsa dalla stazione di Superga alle 20.30).