Cambia il numero Gtt per ricevere i passaggi di tram e bus alle fermate

TORINO - Gtt ha attivato un nuovo numero di telefono per sapere le previsioni dei passaggi di tram e autobus. Da oggi bisognerà mandare un sms al 3424112624 per ricevere un messaggio con la risposta alla domanda fatta. Quanto al vecchio numero, questo continuerà attivo fino al 23 aprile. Dal giorno successivo, e fino al 30 aprile, quando cesserà definitivamente di essere attivo, fornirà un messaggio di cortesia automatico per indirizzare le richieste al nuovo numero.