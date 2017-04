Water otturato dalle foglie di marijuana, l’assurda lite di coppia degenera in arresto

TORINO - Quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un appartamento di corso Spezia pensavano di porre fine a una lite di coppia, invece si sono ritrovati in una casa adibita a laboratorio per la produzione di marijauna. Una storia iniziata con il pianto disperato di una donna di 28 anni e terminato con le manette ai polsi sia per lei che per il fidanzato, un uomo di 27 anni con diversi precedenti penali a suo carico.

L'arrivo dei poliziotti e lo strano comportamento della donna

I poliziotti hanno incontrato la donna, in evidente stato di agitazione e in lacrime, fuori dallo stabile. La giovane, mentre gli agenti salivano al piano, ha tentato in ogni modo di prendere tempo e di avvisare il coinquilino dell’arrivo dei poliziotti. Arrivati in casa, l’uomo ha provato a scusarsi per il disturbo arrecato e ha tentato di allontanare gli operatori dal proprio appartamento: un comportamento decisamente strano che ha insospettito ulteriormente gli agenti.

La casa allagata a causa della marijuana

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno visto arrivare dal bagno una copiosa perdita d’acqua, nella quale galleggiavano foglie di marijuana in tutto l’alloggio. Giunti in bagno, gli agenti hanno visto altre foglie sul pavimento ormai colmo d’acqua: la tazza del wc era completamente sradicata e lo scarico otturato dalle foglie. Successivamente, gli agenti hanno rinvenuto lampade UV e un impianto di aerazione in un intercapedine nell’alloggio, oltre ovviamente ad altro materiale per la produzione di sostanze stupefacenti. Nella casa della coppia vi erano un kg e 200 grammi di marijuana. La lite, costatagli il carcere, l’hanno pagata davvero cara.