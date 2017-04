La rinascita dello stadio Filadelfia: tre giorni di festa per il popolo granata

TORINO - Una tre giorni tutta da festeggiare per i tifosi granata: l'inaugurazione dello storico stadio Filadelfia, palcoscenico delle imprese del Grande Torino, è prevista per il 25 maggio. L'evento si allunga anche al 24 e 26 maggio in modo tale da permettere a tutti gli appassionati della squadra di poter festeggiare al meglio il momento tanto atteso. La prima pietra del cantiere era stata posata il 17 ottobre del 2015 e tra poco, a meno di due anni da allora, il Torino riavrà la sua vecchia casa.

Programma dell'inaugurazione

Il 24 maggio sarà un momento di avvicinamento all'inaugurazione vera e propria, un'anteprima dedicata interamente ai tanti tifosi che hanno contribuito alla rinascita dello storico "Fila" acquistando uno dei seggiolini della tribuna centrale. Saranno ancora loro i protagonisti il giorno successivo: i granata potranno partecipare all'evento munendosi di un ticket specifico (saranno rese note nei prossimi giorni le modalità per ottenere tale biglietto). La tre giorni di festa si chiuderà il 27 quando verrà svelato il nome di Aldo Rapino sulla targa posta all’ingresso del rinato Filadelfia.