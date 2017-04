«Aiuto, stanno entrando nel mio appartamento»: ladri fuggono con la Graziella rubata

TORINO - Ha sorpreso due uomini intenti a introdursi nel cortile del suo appartamento, ha urlato forte per mandarli via e dopo essersi barricata in casa ha chiamato la polizia. I ladri, una volta scoperti, hanno tentato la fuga a bordo della «Graziella» rubata proprio alla donna. Gli agenti della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, grazie alla descrizione dei due uomini, sono riusciti a fermare uno dei soggetti in via Priocca angolo via Cignaroli. L’uomo, un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per tentato furto in abitazione.