Con una capra al guinzaglio a Porta Susa, l'animale ormai è diventato il vip di Torino

TORINO - Ormai è una vera vip. La capretta è stata immortalata anche nella stazione di Porta Susa, sempre in compagnia del suo padrone che, in questa foto, attende tranquillamente l’arrivo del treno con il suo animale al guinzaglio. Prima della stazione (e chissà quale destinazione stava raggiungendo) la capretta era stata già vista e fotografata alle spalle di piazza Vittorio Veneto, in via Bonafous con attorno persone stupite e divertite.